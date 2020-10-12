Российские страховщики фиксируют рост спроса на покрытие от COVID-19

Участники страхового рынка сообщили о постепенном росте спроса на страхование от коронавирусной инфекции. Они указывают на то, что летом спрос немного спал после активизации весной 2020 года. Со старта программ покрытия от COVID-19 в марте-апреле страховщики выплатили клиентам порядка 300 млн рублей.



Кроме этого, указывают профучастники, нынче растет популярность страхового продукта, гарантирующего оплату лечения в случае возникновения осложнений после любой вакцинации, включая от коронавирусной инфекции, пишут «Известия».



Стоимость покрытия от COVID-19 в разных компаниях варьируется от 1.8 тысячи до 8.4 тысячи рублей. При этом выплаты при заболевании составляют 20-100 тысяч рублей, а в случае летального исхода – от 500 тысяч до 1 млн рублей.



Некоторые страховщики рассказали, что объединили случай заболевания коронавирусной инфекцией с существующими продуктами по страхованию здоровья и жизни. Другие создали предложения, куда включили курс реабилитации, возможность получить бесплатную медицинскую, юридическую и психологическую консультации, пройти исследование.