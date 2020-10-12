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Застраховать автомобиль в РФ стало еще проще

19 октября в 16:22 Страхование 0 195 Иван Тихонов
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Сегодня, 19 октября, вступили в силу поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», которые дают право автовладельцам приобретать страховые полисы посредством маркетплейсов.

Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу (маркетплейс), должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать комиссию.

Напомним, два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют гражданам дистанционно сравнивать и покупать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент России Владимир Путин подписал в июле текущего года.
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