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Отсутствие диагностической карты грозит автовладельцам регрессными требованиями
Сегодня в 11:37 Страхование 0 145 Иван Тихонов
С 1 марта 2020 года и до окончания карантинных мер российские автовладельцы могли приобрести полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Получить диагностическую карту, согласно поправкам в законодательство, граждане могут до 31 октября текущего года. Но уже 1 ноября к автовладельцам, у которых не будет диагностической карты, могут быть применены регрессные требования.
Как показали результаты исследование компании «АльфаСтрахование», только 10% владельцев авто, оформивших ОСАГО без техосмотра, предоставили страхователю данные диагностической карты в установленный срок, пишут «Известия». В то же время данные компании «Согласие» более оптимистичные: 72% автовладельцев направили диагностическую карту своему страховщику.
В юридическом сообществе предупреждают, что отсутствие диагностической карты может привести к негативным последствиям. Так, если по договору ОСАГО, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, произошел страховой случай, то к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право регрессного требования потерпевшего к лицу, причинившему вред. То есть виновник ДТП должен будет выплатить страховую сумму в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали «Известиям», что если автомобиль не прошел ТО, а полис действует, то страховая компания вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора.
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