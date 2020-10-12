Отсутствие диагностической карты грозит автовладельцам регрессными требованиями

С 1 марта 2020 года и до окончания карантинных мер российские автовладельцы могли приобрести полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Получить диагностическую карту, согласно поправкам в законодательство, граждане могут до 31 октября текущего года. Но уже 1 ноября к автовладельцам, у которых не будет диагностической карты, могут быть применены регрессные требования.



Как показали результаты исследование компании «АльфаСтрахование», только 10% владельцев авто, оформивших ОСАГО без техосмотра, предоставили страхователю данные диагностической карты в установленный срок, пишут «Известия». В то же время данные компании «Согласие» более оптимистичные: 72% автовладельцев направили диагностическую карту своему страховщику.



В юридическом сообществе предупреждают, что отсутствие диагностической карты может привести к негативным последствиям. Так, если по договору ОСАГО, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, произошел страховой случай, то к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право регрессного требования потерпевшего к лицу, причинившему вред. То есть виновник ДТП должен будет выплатить страховую сумму в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.



В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали «Известиям», что если автомобиль не прошел ТО, а полис действует, то страховая компания вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора.