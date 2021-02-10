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«Cправороссы» знают, как повысить размер пенсионных выплат

10 февраля в 12:39 Страхование 0 298 Карина Мелова
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Во время интервью с «Ура.ру» Сергей Миронов (народный избранник, возглавляющий фракцию партии «Справедливая Россия») поведал о трех выделяемых им способах повышения размера пенсионных выплат российским гражданам (ист.: РИА Новости)

В частности, депутат Государственной думы сказал следующее: «Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 триллионов на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства».

Г-н Миронов уверен, что пенсии можно было бы увеличить за счет аннулирования налоговых льгот, предоставляемых экспортерам сырья. Такие действия пополнили бы бюджет на два триллиона рублей. Вдобавок, парламентарий считает целесообразным увеличение страховых взносов в Пенсионный фонд России с 10 % до 22 % для лиц, чей доход превышает 1 465 000 рублей в год. Также Сергей Миронов предлагает сократить непрофильные траты ПФР.
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