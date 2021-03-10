Совет Федерации вносит коррективы в порядок выдачи страховой пенсии

В ходе заседания верхней палаты российского парламента был принят закон о прекращении выдачи страховой пенсии пенсионерам-иностранным гражданам при условии аннулирования вида на жительство (ист.: ТАСС).



В частности, в пояснительной записке к документу идет речь о следующем: «Наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства действительного вида на жительство является необходимым условием для реализации ими права на пенсионное обеспечение по законодательству РФ. В целях контроля за выплатой страховой пенсии в условиях нового законодательства в сфере миграции предлагается уточнить соответствующие положения закона в части прекращения выплаты страховой пенсии в связи с аннулированием вида на жительство».



В соответствии с проектом закона, в Пенсионный фонд России из единого федерального информационного регистра данных о населении государства поступает информация о первичной выдаче, замене или аннулировании ВНЖ.



Закон начнет действовать 1 января 2023 года.