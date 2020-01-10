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Политолог мой, скажи да всю правду доложи: кто из депутатов всех милее?

13 января в 16:11 Внутренняя политика 0 300 Карина Мелова
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Политологи Д. Гусев и А. Мартынов изучили деятельность российских депутатов во время осенней сессии (сентябрь–декабрь 2019 г.) и 13 января представили результаты своего анализа на пресс-конференции в ТАСС. Для обеспечения объективности председатель ГД и лидеры фракций рейтингованию не подлежат.

Итак, первые позиции в рейтинге заняли председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, представляющий «Единую Россию», председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (партия «Справедливая Россия»). Следует заметить, что со времени проведения предыдущего исследования (январь–июль прошлого года) тройка лидеров сохранила свои позиции, за исключением Сергея Гаврилова (КПРФ), который сместился на десятую строку, уступив место господину Аксакову. Высокую оценку получили также И. Яровая, А. Гетта, А. Макаров, А. Исаев, П. Толстой из «Единой России», а также представитель ЛДПР Л. Слуцкий.

Обнародованный рейтинг эффективности депутатов формировался с учетом следующих 4 показателей: результаты народного голосования, индекс медийности, индекс законотворческой активности, а также уровень экспертной оценки работы, проделанной народным избранником в регионе.
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