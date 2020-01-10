В Госдуме заговорили о прозрачности депутатских запросов

Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания РФ, выдвинул новую инициативу. Призвав коллег к увеличению прозрачности выполняемых ими обязанностей, он предложил открыть общественности доступ к запросам народных избранников в разные ведомства.



В частности, в понедельник во время торжества, посвященного Дню российской печати, вице-спикер ГД провозгласил следующее: «Есть еще одна очень хорошая инициатива, ее нужно обсудить. Нужно, чтобы не только законопроекты имели имя того или иного депутата, но и те запросы, которые делают депутаты в ведомства».



Господин Неверов считает, что открытие публичного доступа к депутатским запросам сделает более понятной для избирателей их конечную цель, и ищет поддержки у коллег.