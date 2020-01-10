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В Госдуме заговорили о прозрачности депутатских запросов

13 января в 21:32 Внутренняя политика 0 249 Карина Мелова
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Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания РФ, выдвинул новую инициативу. Призвав коллег к увеличению прозрачности выполняемых ими обязанностей, он предложил открыть общественности доступ к запросам народных избранников в разные ведомства.

В частности, в понедельник во время торжества, посвященного Дню российской печати, вице-спикер ГД провозгласил следующее: «Есть еще одна очень хорошая инициатива, ее нужно обсудить. Нужно, чтобы не только законопроекты имели имя того или иного депутата, но и те запросы, которые делают депутаты в ведомства».

Господин Неверов считает, что открытие публичного доступа к депутатским запросам сделает более понятной для избирателей их конечную цель, и ищет поддержки у коллег.
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