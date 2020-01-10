ГД утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Только что Госдума большинством голосов утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.



За кандидатуру проголосовали 383 депутата, 41 - воздержался. Против не выступил никто. Отметим, что голосование было открытым.



Г-н Мишустин поблагодарил ГД за поддержку его кандидатуры на пост главы кабмина. Он дал обещание держать связь с нижней палатой парламента и сверять курс правительства.



После голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты смогли консолидироваться при голосовании за кандидатуру, предложенную главой государства. Более того, впервые не было голосов "против" от фракции коммунистов.



"Безусловно, это поддержка президента, и это отношение к тому, какое он решение принял по кандидатуре, и к посланию. Потому что впервые фракция КПРФ не голосовала против кандидатуры. Цели и задачи, которые определил президент в послании Федеральному собранию, требуют от нас консолидации, и это сегодня парламент показал", - цитируют слова спикера РИА Новости.



Напомним, вчера, 15 января, правительство РФ в полном составе ушло в отставку после официального заявления Дмитрия Медведева. Мера последовала за посланием президента России Федеральному собранию.