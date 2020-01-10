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Президент РФ предложил пост премьер-министра главе ФНС

15 января в 22:27 Внутренняя политика 0 196 Иван Тихонов
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Вслед за заявлением Дмитрия Медведева об отставке правительства в полном составе президент России Владимир Путин предложил пост премьер-министра нынешнему главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отставка правительства последовала за посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Указ об отставке вступил в силу, но до формирования нового кабмина временно исполнять обязанности премьер-министра будет Дмитрий Медведев.

В своем послании глава государства указал на необходимость внесения изменений в Конституцию. В частности, он предложил делегировать право утверждения кандидатуры главы кабмина Госдуме. Нынешнее законодательство наделяет нижнюю палату парламента правом только согласовывать кандидатуру премьер-министра.

Таким образом, ГД рассмотрит кандидатуру г-на Мишустина на пост главы правительства уже завтра, 16 января.
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