Президент РФ предложил пост премьер-министра главе ФНС

Вслед за заявлением Дмитрия Медведева об отставке правительства в полном составе президент России Владимир Путин предложил пост премьер-министра нынешнему главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.



«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщили в пресс-службе Кремля.



Отставка правительства последовала за посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Указ об отставке вступил в силу, но до формирования нового кабмина временно исполнять обязанности премьер-министра будет Дмитрий Медведев.



В своем послании глава государства указал на необходимость внесения изменений в Конституцию. В частности, он предложил делегировать право утверждения кандидатуры главы кабмина Госдуме. Нынешнее законодательство наделяет нижнюю палату парламента правом только согласовывать кандидатуру премьер-министра.



Таким образом, ГД рассмотрит кандидатуру г-на Мишустина на пост главы правительства уже завтра, 16 января.