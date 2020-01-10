«Единая Россия» не потеряет своего лидера

Выполняя обязанности зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев продолжит возглавлять «Единую Россию». Об этом после собрания фракции вышеупомянутой партии в ГД представителей прессы уведомил А. Турчак, заместитель председателя Совета Федерации. При этом он добавил, что подобное совмещение занимаемых постов не противоречит законодательным нормам. Как известно, единороссы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост главного должностного лица исполнительной ветви власти.



Во время заседания фракции «Единой России» господин Мишустин передал депутатам приветствие Д. Медведева, у которого сотрудничество с фракцией оставило приятное впечатление. Лидер единороссов также выразил надежду на дальнейшую совместную работу в составе партии.



Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул важность роли «Единой России» в успешных результатах деятельности Федеральной налоговой службы, руководителем которой он являлся. Политик не скрывает, что он не понаслышке знает большую часть депутатов этой фракции.