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КПРФ снова остается в стороне
16 января в 13:51 Внутренняя политика 0 175 Карина Мелова
От источника в Коммунистической партии Российской Федерации в четверг, 16 января, ТАСС стало известно о том, что фракция намерена воздержаться при голосовании Государственной думы по вопросу утверждения на пост премьер-министра РФ внесенной президентом кандидатуры руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Об этом позже заявил и председатель партии Геннадий Зюганов.
Сергей Анатольевич Гаврилов, будучи главой комитета ГД по развитию гражданского общества, в свой черед, пояснил, что депутаты фракции хотят более детально ознакомиться с деятельностью будущего правительства в апреле, выслушав ежегодный доклад премьера. Так, политик утверждает следующее: «Пока не понятны ни основы курса, ни состав правительства. В этой связи мы надеемся, что к апрелю, когда будет отчет правительства, мы сможем получить более внятную информацию. Пока многие ответы достаточно профессиональные – и по доходам, и по расходам, и по нацпроектам».
При этом господин Гаврилов выразил мнение о Михаиле Мишустине, которое у него сложилось после разговора с кандидатом на пост председателя правительства: «О семье рассказывал, о детях. Очень обаятельный человек, прекрасно подготовленный».
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