Новым генпрокурором РФ стал Игорь Краснов

Накануне в СМИ появилось известие о смещении и переходе Юрия Чайки на другую должность. Отныне он будет представлять главу государства на Северном Кавказе. Чайка возглавлял генпрокуратуру с июня 2006 года. По данным информационного агентства «Интерфакс», его преемником после утверждения Советом Федерации стал бывший заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов, кандидатуру которого на пост генерального прокурора выдвинул Владимир Путин.



Выступая с речью в Совете Федерации, новый генпрокурор назвал главные рабочие задачи подведомственной ему инстанции: «Целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже располагает. Сосредоточение таких полномочий [усиление надзора за следователями] в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов». До этого нынешний генеральный прокурор говорил о необходимости разграничивать работу следствия и прокуратуры.



Игорь Краснов присоединился к следственным органам прокуратуры в 1997 г. С 2007 г. он работал в следственных органах СК при прокуратуре, а с 2011 г. – в Следственном комитете Российской Федерации. В 2016 г. ему доверили курирование Главного следственного управления ведомства.