|
Новым генпрокурором РФ стал Игорь Краснов
22 января в 13:57 Внутренняя политика 0 376 Карина Мелова
Накануне в СМИ появилось известие о смещении и переходе Юрия Чайки на другую должность. Отныне он будет представлять главу государства на Северном Кавказе. Чайка возглавлял генпрокуратуру с июня 2006 года. По данным информационного агентства «Интерфакс», его преемником после утверждения Советом Федерации стал бывший заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов, кандидатуру которого на пост генерального прокурора выдвинул Владимир Путин.
Выступая с речью в Совете Федерации, новый генпрокурор назвал главные рабочие задачи подведомственной ему инстанции: «Целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже располагает. Сосредоточение таких полномочий [усиление надзора за следователями] в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов». До этого нынешний генеральный прокурор говорил о необходимости разграничивать работу следствия и прокуратуры.
Игорь Краснов присоединился к следственным органам прокуратуры в 1997 г. С 2007 г. он работал в следственных органах СК при прокуратуре, а с 2011 г. – в Следственном комитете Российской Федерации. В 2016 г. ему доверили курирование Главного следственного управления ведомства.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Лекарства – это вам не канцтовары!Сегодня в 15:22 Медицина
Единогласное «ЗА» за законопроект президентаСегодня в 14:23 Внутренняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Оперативно о важном от МВД «Яндекс.Такси» расширяет комплекс услуг В ЦИАН спрогнозировали динамику цен на рынке недвижимости на 2020 год И государственные, и частные: в РФ будут работать два института судебных приставов Техника таки дошла!