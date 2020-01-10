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Путин не видит смысла в изменении формы правления в государстве
22 января в 15:47 Внутренняя политика 0 364 Карина Мелова
22 января глава государства Владимир Путин выступил в Липецкой области перед представителями общественности. Во время этой встречи президент выразил свое мнение насчет изменения формы правления в России. Он назвал переход от президентской республики к парламентской «нецелесообразным».
Как подчеркнул господин Путин, многие страны Европы выбрали парламентскую республику своей формой правления, однако он, как президент России, говорит следующее: «Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет».
Глава государства не желает экспериментировать, учитывая тот факт, что в некоторых случаях выбор парламентской формы правления сегодня имеет негативные последствия. Он также уверен, что такая большая страна со множеством конфессий и наций, как РФ, нуждается в «крепкой президентской власти».
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