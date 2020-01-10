Изменение Конституции самороспуска ГД не предполагает

Намедни в прессе начала появляться информация о том, что разрабатываются поправки к Конституции, согласно которым возможен самороспуск Государственной думы. Однако Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по изменениям к основному закону России, в данном ТАСС интервью развенчал эти слухи на официальном уровне и во всеуслышание заявил, что о подобной поправке речь не идет.



«Неожиданно для меня и совершенно необоснованно пошла информация о том, что после принятия поправок к конституции Госдума будет распущена. Этого вообще нет», – убеждает господин Крашенинников.



Кроме того, политик искренне верит в то, что теперешний состав ГД будет выполнять свои служебные обязанности в течение всего предписанного законом срока.