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Сенатор пожизненно – миф или реальность?
6 февраля в 14:05 Внутренняя политика 0 295 Карина Мелова
6 февраля в ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ Александр Чубарьян, являющийся научным руководителем Института всеобщей истории РАН, предложил рассмотреть возможность увеличения количества сенаторов, представляющих главу государства в Совете Федерации, и пожизненного назначения сенаторов (ист.: ТАСС).
Как заметил член рабочей группы, на данном этапе президент имеет право выдвинуть 10 процентов от общего числа кандидатур в Совет Федерации, то есть 17 человек. Александр Чубарьян предлагает изменить указанную цифру в большую сторону и добавляет: «Второй, более существенный момент, мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, – общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи».
Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, в свой черед, пообещал, что данные инициативы подлежат детальному изучению, акцентировав внимание на том, что укрепление Совета Федерации является рациональным решением, если учитывать приоритетное для страны значение рассматриваемых им вопросов.
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