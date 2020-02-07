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Володин: необходимо быстрее воплощать в жизнь социальные инициативы главы государства
6 февраля в 14:54 Внутренняя политика 0 269 Карина Мелова
Как уведомляет пресс-служба ГД, в четверг, 6 февраля, председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы воплощение общественных инициатив Владимира Путина, оглашенных во время обнародования послания президента Федеральному собранию, в ускоренном режиме.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями профильных комитетов Госдумы по вопросу подготовки законопроектов, направленных на реализацию послания президента в социальной сфере», – сообщают сотрудники пресс-службы, поясняя, что предметом обсуждения, в частности, являются соцвыплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, материнский капитал, выделяемый при рождении первого ребенка и его увеличение при появлении на свет второго ребенка. Кроме того, комитеты должны проследить за организацией горячего питания для учащихся младших классов и назначении отдельной доплаты классным руководителям.
Участниками совещания стали руководители комитетов Государственной думы Тамара Плетнева, Вячеслав Никонов и Андрей Макаров.
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