Путин определился с кандидатами в Общественную палату

25 февраля на веб-портале президента РФ появилась публикация о том, что Владимир Путин уже обозначил сорок кандидатов в формирующийся состав Общественной палаты и предложил им стать членами важного консультативного органа. Как гласит соответствующий закон, это действие президента запускает процедуру набора нового состава Общественной палаты.



Владимир Путин разослал предложения гражданам, которые имеют особые заслуги перед обществом и государством и являются представителями творческих/профсоюзов, объединений работодателей и прочих НКО, действующих в интересах профессиональных и социальных организаций. Согласно нормативному документу, у общественных палат субъектов Российской Федерации есть 30 дней на то, чтобы избрать из своего состава по одному представителю в Общественную палату РФ.



Напомним: задача Общественной палаты состоит в решении острых социально-экономических проблем, вопросов национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека, а также конституционного строя и демократических принципов развития общества с учетом интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений и нормативных требований органов государственной власти в процессе реализации государственной политики.