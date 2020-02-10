Матвиенко поблагодарила премьер-министра за личное курирование проблемных регионов

В ходе встречи главы правительства Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ощутимой разницей в социально-экономическом развитии регионов и призвала изо всех сил работать над уменьшением разрыва.



Председатель Совета Федерации считает рациональными мерами усиление бюджетного федерализма и улучшение системы межбюджетных отношений. Г-жа Матвиенко выразила благодарность премьер-министру за осуществляемое им курирование десяти самых проблемных регионов и назвала уравновешенное развитие субъектов РФ одной из первостепенных задач правительства. По ее мнению, каждый регион имеет свой экономический потенциал, который подлежит реализации (ист.: ТАСС).



Так, политик заявила: «Мы приветствуем ваше поручение министрам лично посещать субъекты, вникать на местах в проблемы, оказывать содействие и поддержку, и хорошо, что вы показали личный пример, начав свои поездки по регионам не с успешных, не с перерезания ленточек, а поехали по самым сложным субъектам. И не только вникаете в суть проблем, но и на месте оперативно принимаете решения. Это стиль хороший, на мой взгляд».