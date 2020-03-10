Зюганов рекомендует не спешить с досрочными выборами в ГД

По мнению Геннадия Зюганова, руководителя фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ, до того, как начать рассматривать целесообразность организации досрочных выборов в нижнюю палату парламента, следует разобраться с экономикой России и решить проблему распространения опасного вируса нового типа Covid-19.



Беседуя с журналистом ТАСС, он заметил: «Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить».



Вскорости, во время пленарного заседания Госдумы, парламентарий повторно акцентировал внимание коллег на необходимости досконально изучить все аргументы в процессе принятия решения.



Как известно, первым о проведении досрочных выборов в Государственную думу заговорил председатель ЛДПР В. Жириновский, который предложил реализовать эту инициативу после вступления в силу изменений в основной закон страны.



Представитель «Единой России» Александр Карелин поддержал Владимира Вольфовича и заявил о готовности разработать поправку о досрочных выборах в ГД.