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Зюганов рекомендует не спешить с досрочными выборами в ГД
Сегодня в 14:36 Внутренняя политика 0 87 Карина Мелова
По мнению Геннадия Зюганова, руководителя фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ, до того, как начать рассматривать целесообразность организации досрочных выборов в нижнюю палату парламента, следует разобраться с экономикой России и решить проблему распространения опасного вируса нового типа Covid-19.
Беседуя с журналистом ТАСС, он заметил: «Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить».
Вскорости, во время пленарного заседания Госдумы, парламентарий повторно акцентировал внимание коллег на необходимости досконально изучить все аргументы в процессе принятия решения.
Как известно, первым о проведении досрочных выборов в Государственную думу заговорил председатель ЛДПР В. Жириновский, который предложил реализовать эту инициативу после вступления в силу изменений в основной закон страны.
Представитель «Единой России» Александр Карелин поддержал Владимира Вольфовича и заявил о готовности разработать поправку о досрочных выборах в ГД.
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