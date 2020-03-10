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Терешкова: целесообразно позволить действующему главе государства переизбираться на свою должность
Сегодня в 15:44 Внутренняя политика 0 45 Карина Мелова
10 марта в процессе обсуждения поправок к Конституции РФ депутат Государственной думы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков или их обнулить и разрешить повторно выдвигать свою кандидатуру на эту должность действующему главе государства (сообщает ТАСС).
«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, – заявила народная избранница во время пленарного заседания нижней палаты парламента. – Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».
Единороссы поддержали инициативу. При этом председатель ГД Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании нижней палаты с целью рассмотрения предложения г-жи Терешковой. Он полагает, что данный вопрос следует обсудить с президентом и руководителями фракций.
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