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Кремль анонсировал новое телеобращение главы государства к россиянам

23 июня в 15:24 Внутренняя политика 0 329 Иван Тихонов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о новом телеобращении главы государства к россиянам. Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин обратится к соотечественникам сегодня, 23 июня, ориентировочно в 15.00 МСК.

Пресс-секретарь добавил, что президент в обращении планирует затронуть вопросы предварительных итогов борьбы с коронавирусом в России и экономической конъюнктуры.

«Обращение будет о текущем моменте, об итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и нас с вами в целом», — сообщил г-н Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь поведал, что на сегодняшний день у Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч, в том числе международные контакты. Среди них - переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем, который только что «триумфально выиграл выборы» (цитата по «Известиям»).
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