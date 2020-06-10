Кремль анонсировал новое телеобращение главы государства к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о новом телеобращении главы государства к россиянам. Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин обратится к соотечественникам сегодня, 23 июня, ориентировочно в 15.00 МСК.



Пресс-секретарь добавил, что президент в обращении планирует затронуть вопросы предварительных итогов борьбы с коронавирусом в России и экономической конъюнктуры.



«Обращение будет о текущем моменте, об итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и нас с вами в целом», — сообщил г-н Песков.



Помимо этого, пресс-секретарь поведал, что на сегодняшний день у Владимира Путина запланировано несколько рабочих встреч, в том числе международные контакты. Среди них - переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем, который только что «триумфально выиграл выборы» (цитата по «Известиям»).