Новое телеобращение Владимира Путина к россиянам: главные тезисы Сегодня в 12:12 Внутренняя политика 151 Иван Тихонов 1 Изображение

Главные тезисы телеобращения президента РФ Владимира Путина к россиянам 23 июня



О коронавирусе



"Как ни раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы (...). Мы действовали, опираясь на эти ценности. Именно поэтому мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности. Волонтеров стало намного больше, они заботились о пожилых и нуждающихся. (...) Мы просчитывали разные варианты развития ситуации. Борьба с эпидемией началась еще на наших рубежах, с мер санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на 1.5-2 месяца, и таким образом еще в феврале-начале марта выиграть драгоценное время. (...) Современный мир взаимосвязан, эпидемия зашла внутрь страны. Мы предприняли беспрецедентный шаг: ввели режим нерабочих дней по всей стране. Это сделали мы своевременно и обоснованно. Мы сохранили человеческие жизни. Не стали действовать шаблонно. С самого начала мы выбрали гибкую модель, в зависимости от регионов и ситуации в них. Определяли ситуацию на местах. (...) В некоторых субъектах обстановка остается сложной, но у нас отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. (...) Отмечается позитивная динамика на фоне постоянного увеличения объемов тестирования на COVID-19. (...) Российская система здравоохранения способна эффективно реагировать на экстренные ситуации. Опора нашего здравоохранения - это люди, преданные своему делу. (...) Мы выделили специальные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Принято решение продлить выплаты на июль и август. Стимулирующие выплаты освобождаются от налогов".



Налогообложение



"Необходимо сделать понятным налоговое администрирование. То что граждане с разным уровнем дохода платят одинаковые налоги, по одной ставке в 13%, выглядит несправедливо. (...) С учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более диференцированно и направлять дополнительные поступления для решения значимых для общества задач. С 1 января 2021 года предлагаю изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает порог. Такой маневр даст бюджету порядка 60 млрд рублей ежегодно. Эти средства предлагаю направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на проведение высокотехнологичных операций".



Рынок труда и поддержка семей



"По оценкам, в апреле, когда были объявлены нерабочие дни, ВВП РФ снизился на 12%. В мире формируется новая реальность". Действия государства для поддержки бизнеса и россиян (тезисы по РИА Новости):



- "коронавирусные" выплаты соцработникам продлить на два месяца, до 15 сентября;

- с 1 января повысить НДФЛ с 13% на 15% для граждан, зарабатывающих более пяти миллионов рублей год;

- вырученные от повышения налога на доход физлиц средства (порядка 60 миллиардов ежегодно) направить на лечение детей с орфанными заболеваниями;

- в июле выплатить еще по десять тысяч рублей семьям, где есть ребенок младше 16 лет;

семьям, где оба родителя потеряли работу, выплатить по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе;

- расширить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью с трех до шести миллионов рублей, в Москве и Петербурге — до 12 миллионов;

выделить еще 100 миллиардов на программу льготного кредитования компаний в два процента (при условии сохранения рабочих мест);

- с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну (получить его можно будет в каждом регионе);

- предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет (это коснется трех миллионов человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ);

- снизить налог на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, ставку их страховых взносов — до 7,6%;

- оказать дополнительную помощь субъектам Федерации — выделить им еще 100 миллиардов рублей;

- 100 миллиардов также направить регионам для обновления дорожной сети;

- предприниматели, работающие за рубежом, должны получить возможность платить налоги в размере пяти миллионов рублей в год без предоставления налоговой отчетности;

- сокращение бюрократических процедур для решения социально-значимых задач.



Заключительные тезисы



"Уважаемые граждане России!



Прошедшие месяцы и для нашей страны и для всех государств стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. Но с начала эпидемии мы сделали свой выбор: твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное - сберечь людей, а все остальное приложится. В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу. И вновь осознали, как важны и необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания. Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм. (...) Уверен, что вместе мы решим все возникающие проблемы, все наверстаем. Мы уже доказали, что умеем это делать. Спасибо" Твитнуть Читайте также Суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ уверенно приближается к 7 тысячам Сегодня в 12:20 Медицина Доллар последовал примеру евро и опустился ниже порога в 69 рублей 23 июня в 16:15 Финансовые рынки Кремль анонсировал новое телеобращение главы государства к россиянам 23 июня в 15:24 Внутренняя политика Количество выписанных по выздоровлению от COVID-19 за сутки значительно превысило число заболевших 23 июня в 15:06 Медицина