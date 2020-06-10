На старт, внимание, плебисцит: в РФ началось голосование по поправкам в Конституцию

Сегодня, 25 июня, в России стартовало всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Согласно календарному плану ЦИК, жители столицы РФ и Нижегородской области могут отдать свой голос дистанционно – для них доступно электронное голосование в период с 25 по 30 июня.



Основная дата плебисцита назначена на 1 июля 2020 года. Впрочем, уже с сегодняшнего дня все желающие могут проголосовать. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина в интервью РИА Новости сообщила, что для волеизъявления гражданам не нужно писать никакое заявление: достаточно прийти на избирательный участок либо же известить изберком о желании отдать свой голос вне помещения.



Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что для голосования по всей России откроется 96.5 тысяч участков, из них 3.6 тысячи – в Москве.



Как ранее сообщали в ЦИК, для участия в электронном голосовании подали заявки 1 190 726 россиян, из них 1 051 155 человек – в Москве и 139 571 человек – в Нижегородской области.