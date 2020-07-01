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ЦИК РФ назвала процентную явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

Сегодня в 12:52 Внутренняя политика 0 87 Иван Тихонов
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Сегодня, 1 июля – основной день общероссийского голосования по закону о поправках в Конституцию России. По состоянию на 10.00 МСК, явка граждан по всей стране за 6 дней волеизъявления составила 55.27%. Об этом сообщила ЦИК в своем Telegram-канале.

В целях обеспечения безопасности россиян в условиях пандемии коронавируса всероссийское голосование было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Впрочем, чтобы все смогли проголосовать, было принято решение о голосовании с 25 июня по 1 июля включительно. Более того, в Москве и Нижегородской области было предусмотрено онлайн-голосование.

Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью журналистам ТАСС заявила, что высокая явка говорит о правильности решения растянуть голосование по поправкам в Конституцию на 7 дней.

Тем временем, сегодня глава государства Владимир Путин уже успел отдать свой голос в рамках плебисцита. Он приехал на избирательный участок 2151 в Российской академии наук, где он обычно голосует в ходе избирательных кампаний разных уровней.
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