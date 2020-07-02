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100-процентная обработка: поправки в Конституцию РФ поддержали практически 78% избирателей

Сегодня в 11:25 Внутренняя политика 0 180 Иван Тихонов
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Согласно данным информационного центра ЦИК по состоянию на 9.55 МСК, после обработки 100% протоколов по голосованию по поправкам в Конституцию РФ 77.92% проголосовавших высказались «за» внесение поправок, 21.27% - против.

Данные по итогам плебисцита в разрезе субъектов РФ

В Республике Адыгея поправки в Конституцию РФ поддержали 84.55% избирателей, против высказались 14.66% проголосовавших, следует из данных ЦИК республики. Явка на выборах в субъекте составила 81.98%.

В Липецкой области поправки в Конституцию РФ поддержали 78.56% избирателей, против высказались 20.39% проголосовавших, сообщил источник в ЦИК региона РИА Новости. Явка на выборах в субъекте составила 66.31%.

В Республике Крым поправки в Конституцию РФ поддержали 90.07% избирателей, против высказались 9.08% проголосовавших, следует из данных ЦИК республики. Явка на выборах в субъекте составила 81.75%.

В Краснодарском крае поправки в Конституцию РФ поддержали 88.92% избирателей, против высказались 10.57% проголосовавших, следует из данных ЦИК края. Явка на выборах в субъекте составила 85.56%.

В Тульской области поправки в Конституцию РФ поддержали 83.09% избирателей, против высказались 16.21% проголосовавших, сообщили в ЦИК региона. Явка на выборах в субъекте составила 73.16%.

В Саратовской области поправки в Конституцию РФ поддержали 82.24% избирателей, против высказались 16.98% проголосовавших, сообщили в ЦИК региона РИА Новости. Явка на выборах в субъекте составила 76.98%.

В Калужской области поправки в Конституцию РФ поддержали 70.17% избирателей, против высказались 28.99% проголосовавших, сообщили в региональном облизбиркоме. Явка на выборах в субъекте составила 61.18%.

В Смоленской области поправки в Конституцию РФ поддержали 71.97% избирателей, против высказались 26.98% проголосовавших, сообщили в региональном облизбиркоме. Явка на выборах в субъекте составила 54.33%.

В Белгородской области поправки в Конституцию РФ поддержали 81.76% избирателей, против высказались 17.42% проголосовавших, свидетельствуют данные ЦИК.

В Орловской области поправки в Конституцию РФ поддержали 79.74% избирателей, против высказались 19.05% проголосовавших, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

В Псковской области поправки в Конституцию РФ поддержали 78.69% избирателей, против высказались 20.59% проголосовавших, свидетельствуют данные ЦИК.

В Ярославской области поправки в Конституцию РФ поддержали 68.29% избирателей, против высказались 30.84% проголосовавших, сообщили в региональном облизбиркоме. Явка на выборах в субъекте составила порядка 56%.

В Санкт-Петербурге поправки в Конституцию РФ поддержали 77.66% избирателей, против высказались 21.63% проголосовавших, сообщили в региональном облизбиркоме.

В Новгородской области поправки в Конституцию РФ поддержали 71.44% избирателей, против высказались 27.51% проголосовавших, сообщили в региональном облизбиркоме. Явка на выборах в субъекте составила порядка 56%.

В Брянской области поправки в Конституцию РФ поддержали 85.81% избирателей, против высказались 13.05% проголосовавших, сообщили в региональном облизбиркоме. Явка на выборах в субъекте составила порядка 86%.

В Ингушетии поправки в Конституцию РФ поддержали 87.50% избирателей, против высказались 10.85% проголосовавших, сообщили в региональном облизбиркоме. Явка на выборах в субъекте составила 76.34%.
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