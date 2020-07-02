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В Кремле отреагировали на итоги плебисцита по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня в 16:22 Внутренняя политика 0 104 Иван Тихонов
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об итогах голосования по поправкам в Конституцию РФ.
«Однозначно, считают (итоги – прим.) триумфом. (...) По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля указал на то, что повышенный интерес россиян к волеизъявлению был ожидаем. Впрочем, предсказать такую высокую явку и высокую поддержку было сложно. Г-н Песков также уточнил, что «основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования».

Тем временем, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что принятые беспрецедентные меры в ходе плебисцита, включая видеонаблюдение, свели к минимуму попытки фальсификации голосов.

«У нас была максимальная прозрачность. 526 тысяч с лишним наблюдателей. Практически тотально вели наблюдение во всех регионах и за всеми видами голосования. В 80 из 85 регионов было видеонаблюдение. В том числе во многих регионах ставили видеорегистраторы в помещениях, где бюллетени хранились на ночь в дни, предшествующие основному дню голосования... Вот эти все меры беспрецедентные позволили нам не допустить значимых попыток фальсификации, вбросов», - цитируют слова г-жи Памфиловой на брифинге в ЦИК РИА Новости.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Явка на голосовании составила 67.97%. За внесение изменений выступили 77.92% проголосовавших, против – 21.27%.
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