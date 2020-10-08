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Мишустин разъяснил министрам, как избежать замечаний от президента

Сегодня в 15:27 Внутренняя политика 0 63 Иван Тихонов
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Сегодня, 8 октября, в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от министров вовремя исполнять поручения президента. В случае несвоевременного исполнения поручений глава государства будет вынужден делать публичные замечания.

«Прошу Министерство спорта, Министерство просвещения, а также Министерство науки и высшего образования завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, как и потребовал президент», — цитируют слова главы кабмина РИА Новости.

Помимо этого, председатель правительства заявил, что хотел бы выслушать через неделю доклад министра спорта Олега Матицына по вопросу о возвращении тренерам педагогического статуса.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его поручение вернуть тренерам статус педагогов до сих пор не исполнено Министерством спорта, хотя срок вышел в декабре прошлого года.
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