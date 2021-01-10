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«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» сольются воедино

20 января в 13:58 Внутренняя политика 0 1476 Карина Мелова
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Намедни председатель справедливороссов Сергей Миронов уведомил СМИ о предстоящем слиянии левых политических сил: «После длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении последних двух лет, принято принципиальное решение, что в ближайшее время пройдет объединение трех политических партий – это партия "Справедливая Россия", партия [Геннадия Семигина (прим. ред.)] "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду"». Договор об объединении, вероятно, будет подписан до конца недели.

Лидер «Справедливой России» разъяснил, что намерен занять пост единственного председателя объединенной партии, который будет выполнять функции руководителя при поддержке двух сопредседателей. Кроме того, г-н Миронов поделился сведениями о том, что новая партия получит длинное название, сокращенная версия которого будет выглядеть следующим образом: «Справедливая Россия – За правду».

По словам главы «эсеров», партия намерена вступить в борьбу в ходе очередных выборов в Государственную думу в усиленном составе «на левом фланге». При этом первый заместитель главы фракции справедливороссов Михаил Емельянов сообщил, что на президиуме партии 21 января состоится утверждение принципов объединения.
По материалам издания «Коммерсантъ»
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