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Фракции ГД идут на встречу к президенту

9 февраля в 14:14 Внутренняя политика 0 216 Карина Мелова
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Как узнали «Ведомости» от источника в Государственной думе, 18 февраля состоится заседание при участии Владимира Путина и 4 глав фракций нижней палаты Федерального собрания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал этот факт, однако дату организации мероприятия не огласил.

Пресс-секретарь президента сообщил формат указанной встречи. Она, как и в прошлом году, будет проведена с применением технологии видеоконференцсвязи. «Очевидно, что идет год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. Кроме того, это просто регулярное общение. Президент регулярно проводит такие встречи, это продолжение регулярной практики», – разъяснил г-н Песков. Предыдущее заседание главы государства с лидерами думских фракций и председателем ГД было организовано 6 октября 2020 г.

Представитель пресс-центра «единороссов» предположил, что среди тем для обсуждения участниками встречи будут вопросы законотворчества, грядущих выборов и связанной с ними деятельности.
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