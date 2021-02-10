Мишустин отрапортует перед ГД

Ожидается, что 21 апреля глава российского правительства Михаил Мишустин выступит перед членами нижней палаты Федерального собрания с докладом о работе, проделанной кабинетом министров в 2020 году. О предстоящем событии рассказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.



В частности, 16 февраля он уведомил СМИ о следующем: «На 21 апреля уже намечен отчет правительства. Я хочу, чтобы Мишустин и министры услышали те предложения, которые были сформулированы нами».