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Мишустин отрапортует перед ГД

Сегодня в 13:18 Внутренняя политика 0 117 Карина Мелова
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Ожидается, что 21 апреля глава российского правительства Михаил Мишустин выступит перед членами нижней палаты Федерального собрания с докладом о работе, проделанной кабинетом министров в 2020 году. О предстоящем событии рассказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

В частности, 16 февраля он уведомил СМИ о следующем: «На 21 апреля уже намечен отчет правительства. Я хочу, чтобы Мишустин и министры услышали те предложения, которые были сформулированы нами».
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