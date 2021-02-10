«За правду» сольется воедино с «Патриотами России» и «справороссами»

21 февраля Захар Прилепин заявил перед представителями СМИ о ликвидации как юридического лица возглавляемой им партии «За правду» с целью слияния с «Патриотами России» и «Справедливой Россией».



Сегодня, 22 февраля, в столице состоятся съезды вышеперечисленных партий, по итогам которых, предположительно, произойдет их юридическое объединение, будут внесены необходимые изменения в устав «справороссов» и избран руководящий состав новосозданного объединения под названием «Социалистическая партия «Справедливая Россия – Патриоты за правду».



28 января председателями 3 партий был подписан манифест об объединении, в основе которого лежат 12 принципов правды, патриотизма и справедливости, направленные на увеличение значимости государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, усиление ответственности за коррупцию, повышение МРОТ, пенсионных и социальных выплат, постепенный отказ от ЕГЭ и бюджетная децентрализация.