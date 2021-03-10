Григорий Карасин возглавил комитет СФ по международным делам

17 марта верхней палатой российского парламента Григорий Карасин был назначен на пост главы комитета Совета Федерации по международным делам, обязанности которого прежде (с декабря 2014 года) выполнял Константин Косачев (ист.: ТАСС).



В ходе встречи с сенаторами г-н Карасин произнес: «Конечно, международная деятельность нашей палаты – это очень важная составляющая единой внешней политики РФ. Мы знаем свое место, мы понимаем то, чем занимаются разные ветви власти. Я убежден, что совместная работа по отстаиванию государственных интересов нашей родины будет продолжена качественно, динамично, решительно, принесет соответствующие результаты».



Напомним: до этого Григорий Карасин выполнял в Совете Федерации обязанности первого заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре и вошел в состав комитета по международным делам.