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Григорий Карасин возглавил комитет СФ по международным делам

17 марта в 15:17 Внутренняя политика 0 222 Карина Мелова
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17 марта верхней палатой российского парламента Григорий Карасин был назначен на пост главы комитета Совета Федерации по международным делам, обязанности которого прежде (с декабря 2014 года) выполнял Константин Косачев (ист.: ТАСС).

В ходе встречи с сенаторами г-н Карасин произнес: «Конечно, международная деятельность нашей палаты – это очень важная составляющая единой внешней политики РФ. Мы знаем свое место, мы понимаем то, чем занимаются разные ветви власти. Я убежден, что совместная работа по отстаиванию государственных интересов нашей родины будет продолжена качественно, динамично, решительно, принесет соответствующие результаты».

Напомним: до этого Григорий Карасин выполнял в Совете Федерации обязанности первого заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре и вошел в состав комитета по международным делам.
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