Избран председатель ЦИК РФ

По данным агентства «РИА Новости», сотрудник которого присутствовал в зале заседания, посредством тайного голосования члены Центральной избирательной комиссии вновь на 5 лет отдали должность главы комиссии Элле Памфиловой.



Сообщается, что за кандидатуру г-жи Памфиловой выступили 14 членов комиссии. Ее соперником, получившим один голос в свою пользу, был Александр Курдюмов (член Центризбиркома по квоте от Государственной думы, представляющий партию ЛДПР).



Напомним, Элла Памфилова руководила ЦИК с марта 2016 года.