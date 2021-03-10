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Избран председатель ЦИК РФ

29 марта в 14:09 Внутренняя политика 0 209 Карина Мелова
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По данным агентства «РИА Новости», сотрудник которого присутствовал в зале заседания, посредством тайного голосования члены Центральной избирательной комиссии вновь на 5 лет отдали должность главы комиссии Элле Памфиловой.

Сообщается, что за кандидатуру г-жи Памфиловой выступили 14 членов комиссии. Ее соперником, получившим один голос в свою пользу, был Александр Курдюмов (член Центризбиркома по квоте от Государственной думы, представляющий партию ЛДПР).

Напомним, Элла Памфилова руководила ЦИК с марта 2016 года.
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