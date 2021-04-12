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Песков поделился «крупинками» информации о порядке оглашения послания президента парламенту

12 апреля в 11:59 Внутренняя политика 0 557 Карина Мелова
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Пресс-секретарь политического лидера России Дмитрий Песков уведомил информагентство ТАСС о назначенном на 12 апреля начале аккредитации представителей СМИ, которые будут освещать процесс оглашения послания Владимира Путина Совету Федерации.

Кроме того, в понедельник станут известны некоторые организационные подробности предстоящего события. Предположительно, президент обратится к парламенту в стенах центрального выставочного зала «Манеж» (ист.: «Ъ»), однако г-н Песков эту информацию, равно как и состав участников и порядок присутствия, пока не обнародует.

Прежде пресс-секретарь российского президента сообщал, что вышеназванное мероприятие, запланированное на 21 апреля, будет проведено очно. По словам представителя Кремля, условие обязательного двухнедельного карантина для участников события не рассматривается. Как обычно, вопросы, которые будут рассматриваться в ходе обращения к парламенту, не анонсируются.
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