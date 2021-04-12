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У россиян появится возможность виртуально посетить здание Государственной думы

12 апреля в 15:24 Внутренняя политика 0 539 Карина Мелова
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Как сообщает издание «Коммерсантъ», сегодня, 12 апреля, комитет по контролю и регламенту нижней палаты российского парламента одобрил предложение разместить на официальном веб-ресурсе ГД виртуальную экскурсию по думскому зданию. Посетить экскурсию можно будет, перейдя по ссылке с мобильного устройства в подразделе «Экскурсии».

Проект открывает пользователям доступ к 32 панорамам, а именно к видам центрального фасада, читального зала библиотеки парламента, Малого зала, холлам, кабинетам фракций и их глав и пр.

Действующие ранее «живые» экскурсии по Государственной думе по причине пандемии коронавируса не проводятся с 16 марта прошлого года. Прежде в очном режиме ознакомиться с историей, составом и порядком работы ГД могли сотрудники российских ведомств и организаций, учащиеся вузов и старшей школы, а также делегаты международных организаций.

При этом справоросс Олег Нилов указывает на «минус» подготавливаемого проекта, состоящий в представлении нижней палаты парламента с музейного ракурса и рекомендует следующее: «Хотелось бы большего погружения в политическую жизнь, хотя и понимаю, что разработчикам это сделать трудно. Но, на мой взгляд, должно быть окно, куда пытливый экскурсант заходит, а там его уже встречают представители политических партий, рассказывают свое видение ситуации, делятся планами и перспективами».
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