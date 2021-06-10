Программа газификации домовладений населения охватит минимум полтора миллиона жилищ

В ходе общения с представителями СМИ генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов поделился сведениями о реализации плана по подведению газа к домам граждан РФ. По его словам, программа «социальной газификации», нацеленная на подключение домовладений к газу на безоплатной для населения основе, способна охватить минимум полтора миллиона домов. Полный список будет составлен через четырнадцать дней (ист.: ТАСС).



«Весь май по заданию Министерства энергетики РФ мы работали в регионах, определили количество возможных объектов догазификации. Хочу сказать, что это около 1,5 млн домовладений и более. И в ближайшее время – я думаю, что в течение двух недель – мы сможем вам предоставить эту информацию даже в разрезе субъектов. И, определив метраж до каждого из домов, мы выйдем на стоимость удельную одного подключения и тогда выдадим вам цифру, сколько это стоит всего по стране», – уточнил гендиректор «Газпром межрегионгаза».