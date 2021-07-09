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Каждую госпрограмму будет курировать определенный замглавы правительства

8 июля в 13:16 Внутренняя политика 0 377 Карина Мелова
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8 июля правительственная пресс-служба уведомила о начале действия кураторства государственных программ с целью повышения гибкости управления ими и об утверждении главой кабмина Михаилом Мишустиным списка своих заместителей-кураторов.

Сообщение гласит: «За каждой из них (госпрограмм) закрепляется профильный вице-премьер, который будет управлять ее реализацией. Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии».

Представители Кабинета министров назвали это решение составляющей комплекса мероприятий по внедрению новой системы управления государственными программами, принятой правительством в мае. Упомянутая система предполагает сокращение объема и одновременное повышение эффективности госпрограмм. «В госпрограммах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени», – уточнили в Кабмине.
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