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Памфилова заявила о готовности повесить на «доску позора» провокаторов на выборах в ГД

14 июля в 14:35 Внутренняя политика 0 251 Карина Мелова
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Сегодня, 14 июля, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заверила общественность в том, что потенциальных провокаторов, которые предпримут попытки не единожды проголосовать в процессе выборов в нижнюю палату парламента, поджидают «неожиданности».

В частности, во время рабочей встречи с коллегами г-жа Памфилова сообщила: «Мы подготовили кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз. Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена».

21 июня президент РФ Владимир Путин проявил настойчивость в вопросе о необходимости организовать следующую избирательную кампанию в России таким образом, чтобы никому в голову не пришло сомневаться в ее легитимности.

Уточним, голосование на выборах в Государственную думу будет проходить три дня (17–19 сентября).

В это же время в единый день голосования 2021 г. планируется провести прямые выборы глав 9 субъектов Российской Федерации (еще в 3 регионах высших админлиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.
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