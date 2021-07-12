Памфилова заявила о готовности повесить на «доску позора» провокаторов на выборах в ГД

Сегодня, 14 июля, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заверила общественность в том, что потенциальных провокаторов, которые предпримут попытки не единожды проголосовать в процессе выборов в нижнюю палату парламента, поджидают «неожиданности».



В частности, во время рабочей встречи с коллегами г-жа Памфилова сообщила: «Мы подготовили кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз. Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена».



21 июня президент РФ Владимир Путин проявил настойчивость в вопросе о необходимости организовать следующую избирательную кампанию в России таким образом, чтобы никому в голову не пришло сомневаться в ее легитимности.



Уточним, голосование на выборах в Государственную думу будет проходить три дня (17–19 сентября).



В это же время в единый день голосования 2021 г. планируется провести прямые выборы глав 9 субъектов Российской Федерации (еще в 3 регионах высших админлиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.