Назначена дата жеребьевки по распределению мест партий в бюллетене на сентябрьских выборах

11 августа в ходе заседания с коллегами глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова назвала точную дату проведения жеребьевки по распределению мест партий в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную думу. Это состоится 16 августа (ист.: ТАСС).



Так, г-жа Памфилова заявила: «Этап регистрации у нас завершается 15 августа. И уже 16 августа мы сразу, не теряя времени, планируем провести жеребьевку». Кроме того, она отметила, что в связи с запуском активной агитации 21 августа было решено безотлагательно организовать жеребьевку, предоставив партиям достаточно времени на подготовку. Все партии получат приглашения на это мероприятие. 16–19 августа будет проведена жеребьевка для распределения радио- и телеэфира, а также бесплатных площадей в печатных изданиях между партиями.



Уточним, выборы в ГД VIII созыва будут проведены в единый день голосования 19 сентября текущего года и займут три дня: 17–19 сентября. Также в этот день пройдут прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в 3 регионах высших админлиц выберут депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.