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Минстрой намерен снизить административные барьеры в строительстве

20 августа в 14:04 Внутренняя политика 0 195 Карина Мелова
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Сегодня, 20 августа, в ходе организованного для специалистов в области девелопмента бизнес-бранча заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин поделился ближайшими планами представляемого им ведомства. Так, грядущей осенью можно ожидать снижения административных барьеров в строительстве и унификации порядка застройки земельных участков во всех российских регионах.

В частности, речь г-на Стасишина прозвучала следующим образом: «Мы осенью будем заниматься тем, что снимем еще административные барьеры [в строительстве] и будем просить привести к однообразию правила игры в каждом регионе. Чтобы те застройщики, которые хотят зайти в те или иные регионы, могли это делать спокойно, понимая, что никаких неожиданностей и дополнительных барьеров для них не будет».

По словам политика, перед ведомством на данном этапе поставлена цель вдвое нарастить объем строительства жилья в России. «Год пандемии и полгода 2021 года показали, что застройщики это сделать готовы. Они видят то, что мы как раньше не меняем раз в полгода законодательство, что формируется «инфраструктурное меню», которое позволяет обеспечивать социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой земельные участки», – заявил замминистра (ист.: ТАСС).
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