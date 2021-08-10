Минстрой намерен снизить административные барьеры в строительстве

Сегодня, 20 августа, в ходе организованного для специалистов в области девелопмента бизнес-бранча заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин поделился ближайшими планами представляемого им ведомства. Так, грядущей осенью можно ожидать снижения административных барьеров в строительстве и унификации порядка застройки земельных участков во всех российских регионах.



В частности, речь г-на Стасишина прозвучала следующим образом: «Мы осенью будем заниматься тем, что снимем еще административные барьеры [в строительстве] и будем просить привести к однообразию правила игры в каждом регионе. Чтобы те застройщики, которые хотят зайти в те или иные регионы, могли это делать спокойно, понимая, что никаких неожиданностей и дополнительных барьеров для них не будет».



По словам политика, перед ведомством на данном этапе поставлена цель вдвое нарастить объем строительства жилья в России. «Год пандемии и полгода 2021 года показали, что застройщики это сделать готовы. Они видят то, что мы как раньше не меняем раз в полгода законодательство, что формируется «инфраструктурное меню», которое позволяет обеспечивать социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой земельные участки», – заявил замминистра (ист.: ТАСС).