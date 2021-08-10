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«Единороссы» представили свою предвыборную программу

Сегодня в 12:26 Внутренняя политика 0 144 Карина Мелова
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На партийном съезде 24 августа «Единая Россия» утвердила предвыборную программу и опубликовала ее на своем официальном веб-ресурсе.

Известная среди членов партии как «народная», программа базируется на предложениях граждан и официально называется «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию». Она состоит из 2 частей: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Тематические разделы каждой части охватывают основные жизненные сферы населения.

Так, первая часть программы содержит блоки «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Государство для человека», «Хорошая работа - достаток в доме», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни» и «Забота о каждом нуждающемся».

Среди блоков части «Сильная Россия» – «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Экономика развития», «Развитие села», «Внешняя и оборонная политика», «Гражданская солидарность и молодежная политика» и «Культура, история, традиции».

Как известно, выборы в Государственную думу состоятся 17–19 сентября. По российским законам, представившие своих кандидатов политические силы должны не позднее чем за 20 дней до голосования обнародовать предвыборную программу как минимум в 1 государственном периодическом печатном издании и в сети Интернет, а также поделиться копией публикации и ссылкой на онлайн-версию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
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