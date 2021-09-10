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Вероятнее всего, президент РФ примет участие в выборах в режиме онлайн

Сегодня в 14:09 Внутренняя политика 0 131 Карина Мелова
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился со СМИ информацией о возможности участия политического лидера России в предстоящих выборах в режиме онлайн ввиду того, что Владимир Путин в данный момент соблюдает режим самоизоляции вследствие выявления нескольких десятков случаев заболевания Covid-19 среди приближенных к президенту лиц.

Решение о выбранном главой государства способе вотирования будет обнародовано 16 сентября. «В любом случае президент примет участие в голосовании. Вряд ли [это будет способ голосования] связанный с выходом [с самоизоляции]. Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании. Президент был там зарегистрирован», – предположил Дмитрий Песков.

Помимо прочего, пресс-секретарь президента РФ не допускает возможности организации традиционной встречи В. Путина с членами «ЕР» после закрытия участков: «Очевидно, что он вряд ли сможет приехать к единороссам в этот раз. Пока таких планов конкретных нет».

Глава российского государства перешел к работе в режиме самоизоляции 14 сентября. При этом его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Выборы в Государственную думу назначены на 17–19 сентября.
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