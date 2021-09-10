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В РФ сегодня первый день выборов в ГД

17 сентября в 12:03 Внутренняя политика 0 484 Карина Мелова
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В Российской Федерации был запущен избирательный процесс, который продлится 3 дня. Первые участки начали работу на Камчатке и на Чукотке в 8 утра по местному времени, что соответствует 23:00 по московскому времени 16 сентября.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва в этом году назначены на Единый день голосования 19 сентября. С целью недопущения роста заболеваемости коронавирусом Центризбирком с учетом рекомендации Роспотребнадзора принял решение выделить на голосование 3 дня (17–19 сентября).

Попасть в нижнюю палату парламента рассчитывают кандидаты 14 партий из 32 с правом участия в выборах. Выборы в ГД будут сопровождаться прямыми выборами глав 9 регионов и народных избранников 39 региональных парламентов. В 11 субъектах РФ состоятся выборы депутатов муниципалитетов.

В некоторых регионах, а именно в столице, Севастополе, Мурманской, Ростовской, Курской, Ярославской и Нижегородской областях, гражданам, оставившим заявку до 13 сентября, предоставляется возможность отдать свой голос в режиме онлайн. Больше всего желающих воспользоваться этим оказалось в Москве – 21,36 % от общего количества избирателей (ист.: заместитель главы ЦИК Николай Булаев).

Это первый раз, когда наблюдатели из ОБСЕ не согласились присутствовать на выборах по причине ограничения их численности в связи с пандемией коронавируса.
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