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Володин – новый спикер ГД

12 октября в 14:31 Внутренняя политика 0 309 Карина Мелова
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Как известно, 17–19 сентября в России проводились выборы. На первом пленарном заседании Государственной думы был избран новый председатель нижней палаты парламента восьмого созыва. Им стал Вячеслав Володин.

В общей сложности на пост спикера Госдумы претендовали 2 человека. «Единороссы» в качестве своего кандидата выдвинули Вячеслава Володина, фракция КПРФ предложила Дмитрия Новикова – заместителя председателя ЦК партии. В пользу кандидатуры Володина свои голоса отдали 360 участников голосования из 421, Новикова поддержал 61 человек.

Напомним, ранее Володин выполнял обязанности председателя Госдумы VII созыва, заместителя председателя правительства, вице-спикера нижней палаты парламента и замруководителя фракции «Единая Россия».

Помимо прочего, на пленарном заседании назначаются заместители спикера и распределяются комитеты. До этого уже было утверждено увеличение количества комитетов с 26 до 32. Также в ГД будут функционировать 3 постоянные комиссии.
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