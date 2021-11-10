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На этой неделе президент встретится с членами правительства

8 ноября в 14:23 Внутренняя политика 0 580 Карина Мелова
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В ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился планами президента на неделю. Так, согласно сообщению г-на Пескова, 10 ноября Владимир Путин проведет обычную рабочую встречу с членами кабинета министров, 12 ноября он выступит в режиме онлайн на саммите АТЭС (ист.: ТАСС).

В частности, пресс-секретарь главы государства сказал: «Достаточно насыщенная будет рабочая неделя. Давайте мы все-таки всю неделю не будем [анонсировать], но на этой неделе будет и правительство, совещание с правительством проведет Путин, будет на этой неделе в конце участие в саммите АТЭС и целый ряд других мероприятий».

«Будет выступление президента [на саммите АТЭС], безусловно», – подтвердил Дмитрий Песков.
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