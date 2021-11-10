Главная > Внутренняя политика

Президент считает, что губернаторы должны следить за своевременным введением ограничений и темпами вакцинации в регионах

29 ноября в 12:34 Внутренняя политика 0 400 Карина Мелова
1 Изображение

Политический лидер РФ Владимир Путин повторно рекомендовал губернаторам в личном порядке наблюдать за введением ограничений в условиях распространения ковида и повышением темпов вакцинации. Информация об этом содержится в списке поручений президента, выданных по окончании состоявшейся 10 ноября рабочей встречи с членами правительства.

Так, поручение гласит: «Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции». Доклад о выполнении данной рекомендации должен быть представлен до 30 ноября и ежемесячно в дальнейшем.

Обращение главы государства к органам власти на местах является не первым. Прежде он уже несколько раз просил губернаторов мониторить эпидемиологическую ситуацию в регионах и действовать соответствующим образом.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В РФ могут установить очередные ограничения на фоне штамма коронавируса B.1.1.529

29 ноября в 15:32 Государство

Саакашвили возмущен грузинской системой правосудия

29 ноября в 14:32 Внешняя политика

РФ не спешит принимать меры на нефтяном рынке в связи с «омикроном»

29 ноября в 13:35 Экономика

Вузы РФ начинают возвращаться к очной форме обучения

26 ноября в 15:48 Образование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Существует вероятность введения Вашингтоном новых ограничений в связи с «СП – 2» Пресс-секретарь главы государства считает преждевременными разговоры об антиковидных мерах в новогодние праздники Песков сообщил о сроке проведения большой пресс-конференции президента Минздрав подготовил изменения в правила получения медицинских справок для водителей Молдавия не оплатила топливо от «Газпрома»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru