Президент считает, что губернаторы должны следить за своевременным введением ограничений и темпами вакцинации в регионах

Политический лидер РФ Владимир Путин повторно рекомендовал губернаторам в личном порядке наблюдать за введением ограничений в условиях распространения ковида и повышением темпов вакцинации. Информация об этом содержится в списке поручений президента, выданных по окончании состоявшейся 10 ноября рабочей встречи с членами правительства.



Так, поручение гласит: «Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции». Доклад о выполнении данной рекомендации должен быть представлен до 30 ноября и ежемесячно в дальнейшем.



Обращение главы государства к органам власти на местах является не первым. Прежде он уже несколько раз просил губернаторов мониторить эпидемиологическую ситуацию в регионах и действовать соответствующим образом.