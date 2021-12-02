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На большую пресс-конференцию президента допустят СМИ-иноагентов

2 декабря в 14:45 Внутренняя политика 0 218 Карина Мелова
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Согласно сведениям, предоставленным пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, СМИ-иноагенты смогут посетить большую пресс-конференцию Владимира Путина, поскольку указанный статус не накладывает запрет на работу.

Так, на соответствующий вопрос представителей СМИ Песков заявил: «Да, действительно. Но не всех, конечно – их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики – да, они будут приглашены. Этот статус – он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли».

Традиционная пресс-конференция пройдет 23 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж». 500 журналистов, которых допустят на пресс-конференцию, должны будут сдать 3 ПЦР-теста.

Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал возможность переноса или отмены встречи президента с журналистами на фоне выявления нового штамма Covid-19, заметив, что «в такое время развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки – не только в плане пресс-конференции».
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