На большую пресс-конференцию президента допустят СМИ-иноагентов

Согласно сведениям, предоставленным пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, СМИ-иноагенты смогут посетить большую пресс-конференцию Владимира Путина, поскольку указанный статус не накладывает запрет на работу.



Так, на соответствующий вопрос представителей СМИ Песков заявил: «Да, действительно. Но не всех, конечно – их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики – да, они будут приглашены. Этот статус – он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли».



Традиционная пресс-конференция пройдет 23 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж». 500 журналистов, которых допустят на пресс-конференцию, должны будут сдать 3 ПЦР-теста.



Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал возможность переноса или отмены встречи президента с журналистами на фоне выявления нового штамма Covid-19, заметив, что «в такое время развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки – не только в плане пресс-конференции».