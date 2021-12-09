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Члены КПРФ инициируют отмену дистанционного электронного голосования

Сегодня в 14:35 Внутренняя политика 0 49 Карина Мелова
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Коммунистическая партия Российской Федерации призвала к отмене дистанционного электронного голосования и направила в нижнюю палату парламента соответствующий проект закона.

Пояснительная записка к документу гласит: «Предлагается до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов, исключить действие соответствующих положений федеральных законов». По словам представителей фракции, возглавляющая Центризбирком Элла Памфилова «частично признала имеющиеся недостатки московской системы электронного голосования и заявила, что в будущем столичная платформа применяться не будет».

На рассмотрение ГД законопроект представили лидер партии Геннадий Зюганов, вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, народные избранники Валерий Рашкин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин и Юрий Синельщиков. По мнению депутатов, для исправления недостатков ДЭГ необходимо дополнительное усовершенствование избирательных технологий.

Заместитель председателя общественной палаты Москвы руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов объявил проверку, предполагающую «сверку результатов» итогов дистанционного электронного голосования. Члены КПРФ не согласились с итогами цифрового голосования в столице, заявив о масштабных фальсификациях.
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