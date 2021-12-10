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Володин озвучил ключевые задачи во внутренней политике РФ в следующем году

Сегодня в 13:33 Внутренняя политика 0 76 Карина Мелова
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Согласно убеждению председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Вячеслава Володина, борьба с распространением коронавируса и с бедностью населения страны – это основные задачи, поставленные во внутренней политике государства 2022 года (ист.: ТАСС).

Так, в ходе беседы с представителями СМИ спикер ГД заметил: «Конечно, главный вызов 2022 года – коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить». Г-н Володин акцентировал внимание на глобальном уровне проблемы Covid-19.

Также председатель Госдумы озаботился вопросом бедности россиян. «Бедность – это то, что нам необходимо преодолеть», – заявил он, добавив, что участники внутренней политики РФ в следующем году будут, помимо прочего, решать проблему бедности граждан.

По словам Володина, нижняя палата парламента принимает много вызовов и на международной арене. «Наша задача – законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства. Внешняя политика у нас достаточно эффективна. Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», – пояснил политик.
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