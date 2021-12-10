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Президент проводит ежегодную большую пресс-конференцию

Сегодня в 14:00 Внутренняя политика 0 171 Карина Мелова
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Сегодня, 23 декабря, политический лидер России Владимир Путин в семнадцатый раз проводит традиционную большую пресс-конференцию, которая в этом году организована в Центральном выставочном зале «Манеж».

Посетить мероприятие, учитывая пандемию коронавируса, позволено лишь 507 представителям СМИ, включая признанных иноагентами. Приглашением журналистов занималось управление пресс-службы и информации президента. Организаторы придерживаются всех санитарно-эпидемиологических норм. Так, журналистов на входе обрабатывают частицами серебра и снабжают защитными масками с обработкой антибактериальным раствором наносеребра, микрофоны в зоне СМИ меняются после каждого вопроса, расстояние между столом, за которым выступает президент, и гостями – не менее 20 метров, продукты в буфете индивидуально упакованы. На нижнем уровне «Манежа» организован пункт трансляции события.

Обычно на таких пресс-конференциях президент подводит итоги года и допускает любые вопросы представителей СМИ. Как уточнили в Кремле, в этом году ожидается пресс-конференция «со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами».

В этот раз Владимир Путин начал пресс-конференцию без вступительного слова. В ходе выступления он поднимает вопросы международной политики, кредитования, поднятия ключевой ставки, уровня безработицы в стране и прочие темы, касающиеся экономики РФ. Также глава государства уделил внимание ситуации с Covid-19 и показателям коллективного иммунитета в стране.
По материалам ТАСС
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